Вторую ветку БАМа начало строить Минобороны

https://static.news.ru/photo/2a9c125e-95be-11eb-869e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны начинает строительство второй ветки БАМа 5 апреля 2021 года. Прокладкой ж/д магистрали займутся железнодорожные войска ведомства.

Решение о строительстве ещё одной Байкало-Амурской ветки ранее одобрил министр обороны Сергей Шойгу. А его заместитель Дмитрий Булгаков осмотрел места дислокации пятой отдельной Познанской Краснознаменной железнодорожной бригады.

Для укладки путей на 340 километрах от Улака до Февральска будут задействованы пять бригад, отметил Булгаков.

Как пишет РИА Новости, программа развития Восточного полигона рассчитана на 2013–2024 годы. Её цель — увеличить пропускную и провозную способность БАМа и Транссиба. Так по ж/д путям сможет пройти больше грузовых поездов к морским портам.

Программа в целом повлияет на структуру грузоперевозок, в том числе контейнерных.

Ранее NEWS.ru писал, что РЖД должны были представить план по развитию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Компания заключила договорённость с Минобороны о «привлечении трудовых ресурсов» для расширения железнодорожных магистралей.