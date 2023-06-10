ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по эвакуированным херсонцам Сальдо: ВСУ обстреляли пункты временного размещения на Арабатской стрелке, погибла женщина

Фото: Официальный Telegram-канал Врио Губернатора Херсонской области

Последствия обстрела по эвакуированным жителям Херсонской области

Вооруженные силы Украины выпустили ракеты Storm Shadow по эвакуированным жителям Херсонской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Владимира Сальдо. При обстреле пунктов временного размещения на Арабатской стрелке погибла женщина.

Около пяти утра заокеанские военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке. Предположительно, английские ракеты Storm Shadow. Уже известно об одной погибшей женщине, — написал Сальдо.

Он добавил, что с ночи в регионе продолжаются ожесточенные обстрелы со стороны Украины. По его словам, атаки наносятся по населенному пункту Железный Порт. Сальдо отметил, что при обстреле был разрушен отель «Позитив».

9 июня Сальдо сообщил, что украинские военные выпустили три ракеты Storm Shadow по территории детского пионерлагеря в городе Геническ. По его словам, один из снарядов был сбит силами противовоздушной обороны, два других попали по гражданскому объекту. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого врио губернатора сообщал, что ВСУ обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани Херсонской области. По его словам, два человека погибли, в том числе беременная женщина. Еще двое получили ранения.