ВСУ ударили по газопроводу в Херсонской области Сальдо: ВСУ атаковали газопровод в Каховке

Вооруженные силы Украины атаковали газопровод в Каховке, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Кроме того, по его словам, в результате сбросов с беспилотника повреждены частные дома в Новой Каховке, Раденске и Костогрызове.

В Каховке в результате удара беспилотника поврежден и загорелся газопровод, — написал Сальдо.

Ранее губернатор Херсонской области сообщил, что ВСУ атаковали сразу две школы в Новой Маячке и Михайловке. По его словам, в результате обошлось без жертв и пострадавших. Дети и персонал школ успели вовремя эвакуироваться из зданий.

Прежде Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали детский сад в Херсонской области с помощью беспилотников. По его словам, из здания эвакуировали 35 человек, в том числе 30 детей.

До этого зампред правительства Херсонской области Сергей Черевко сообщил, что здание с эвакуированными жителями Херсона было повреждено в результате ночной атаки беспилотников. По его словам, жертв и пострадавших нет, люди были оперативно переселены.