ВСУ ударили дроном-камикадзе по Донецку

Фото: МО Украины

ВСУ второй раз за две недели ударили дроном-камикадзе по шиномонтажу в Петровском районе Донецка, передает РИА Новости. Сотрудники предприятия отметили, что рядом с сервисом нет никаких военных объектов, тем не менее украинские войска продолжают обстрелы территории автостоянки, причем во время первого удара в субботу пострадал один из работников.

Напарник наш с осколками ходит, работает, и тут опять сегодня попал. Осколок в груди и две ноги, там куска мяса нет. И работает ходит, — рассказала сотрудница шиномонтажа.

Ранее в Донецке в результате атаки украинского беспилотника пострадало три мирных жителя. Позже при повторном налете дрона получили ранения еще двое врачей, прибывших на место происшествия для оказания помощи пострадавшим. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, сброс взрывчатки произошел у торгового центра «Галактика» в Петровском районе города.

Позднее градоначальник заявил, что жительница Донецка, получившая ранение в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ, скончалась в больнице. По его словам, 66-летняя женщина была ранена 30 ноября на улице Красина в Калининском районе города. Данный район является одним из тыловых в Донецке, так как он удален от линии фронта.