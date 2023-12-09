Шесть жителей Донецка пострадали из-за атаки украинского беспилотника Кулемзин: шесть человек ранены из-за сброшенной на Донецк взрывчатки

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника сбросили на Петровский район Донецка взрывоопасный предмет, сообщил в Telegram-канале мэр Алексей Кулемзин. По его словам, в результате атаки пострадали пять мужчин и одна женщина.

В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Петровском районе по ул. Добровольского (ТК «Галактика») ранены мужчины 1972, 1978, 1983, 1997 и 2003 гг. р., а также женщина 1982 г. р., — уточнил Кулемзин.

До этого градоначальник сообщил, что жительница Донецка, получившая ранение в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ, скончалась в больнице. По его словам, 66-летняя женщина была ранена 30 ноября на улице Красина в Калининском районе города. Данный район является одним из тыловых в Донецке, так как он удален от линии фронта.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали поселок Суземка в Брянской области, сообщал Telegram-канал Mash. По его информации, украинская армия нанесла удары из реактивной системы залпового огня «Град» по заводу «Стрела», по предприятию попали минимум три снаряда, в одном из цехов повреждена кровля. По предварительным данным, никто не пострадал. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.