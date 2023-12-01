Стало известно о смерти пострадавшей при обстреле ВСУ дончанки Кулемзин: один человек погиб в результате обстрела Донецка 30 ноября

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Жительница Донецка, получившая ранение в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ, скончалась в больнице, рассказал в своем Telegram-канале глава городской администрации Алексей Кулемзин. По его словам, женщина была ранена 30 ноября на улице Красина в Калининском районе города. Отмечается, что данный район является одним из тыловых в Донецке, так как он удален от линии фронта. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

К сожалению, женщина 1957 года рождения, получившая вчера ранение в Калининском районе по улице Красина, скончалась в больнице, — написал Кулемзин.

Украинские войска обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня днем в четверг, 30 ноября. Погибшая женщина находилась в частном доме в момент обстрела. По словам ее соседа, в результате удара лишь две комнаты в доме остались целыми, остальная часть строения была разрушена.

Вооруженные силы Украины также нанесли удар по Донецку 28 ноября. Под обстрел попал микрорайон Азотный. Утверждалось, что в результате атаки пострадали три человека, они находились на местном рынке. Один человек находится в тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.