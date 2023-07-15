ВСУ ударили ракетой по Запорожской области Российская ПВО сбила ракету ВСУ над Токмаком Запорожской области

Российская система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету в небе над городом Токмак Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Токмак в курсе» со ссылкой на оперативные службы региона. Информации о пострадавших и повреждениях в результате падения обломков нет. Минобороны РФ об атаке не сообщало.

Российская система ПВО отработала в Токмаке. <...> Очередная попытка обстрела Токмака была совершена около 18:00. По данным оперативных служб, система ПВО ВС РФ сбила вражескую ракету, — говорится в сообщении канала.

11 июля город Токмак в Запорожской области обстреляли кассетными боеприпасами. Прилеты зафиксировали в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

За несколько часов до появления сообщений об обстреле Токмака кассетными бомбами председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о серии взрывов в городе. Предположительно, ВСУ могли нанести ракетный удар по Токмаку с применением РСЗО HIMARS. По словам Рогова, часть ракет были сбиты российскими системами ПВО. Около полуночи 11 июля Рогов также сообщал о массированных ударах ВСУ по пригородам Токмака и Васильевки из тяжелых видов вооружений.