ВСУ повредили газопровод при обстреле российского региона Гладков: ВСУ повредили газопровод и ЛЭП при обстреле села Тишанка

Фото: МО Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что ВСУ обстреляли село Тишанка, повредив при этом газопровод, ЛЭП и несколько домов. По словам главы региона, местные жители не пострадали.

Под обстрел ВСУ попала окраина села Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна в трех частных жилых домовладениях, также повреждены газопровод и линия электропередачи, — написал губернатор.

Он добавил, что аварийные и оперативные службы уже прибыли на место. Ведутся работы по устранению последствий обстрела.

3 июня Гладков рассказал, что при обстрелах населенных пунктов Новая Таволжанка и Безлюдовка погибли две женщины и еще два человека получили ранения. Он добавил, что за сутки жертвами атак ВСУ стали пять жителей региона и 16 пострадали. Наиболее массированной атаке ВСУ подверглась территория Шебекинского городского округа.

Губернатор также отметил, что в Шебекино из-за обстрелов ВСУ повреждены 10 промышленных предприятий. На их восстановление потребуется около 13 млрд рублей.