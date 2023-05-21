ВСУ обстреляли сразу два села в Белгородской области Гладков сообщил об обстрелах сел Тишанка и Новая Таволжанка Белгородской области

Фото: vvgladkov/t.me

Украинские военные обстреляли селя Тишанка и Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в Тишанке снаряд упал возле офиса местного семейного врача, в здании были выбиты стекла. Пострадавших нет.

В селе Тишанка Волоконовского района снарядом поврежден офис семейного врача — выбито окно и посечена кровля. Глава района Сергей Бикетов и оперативные службы продолжают подомовой обход территории, — написал Гладков.

В Новой Таволжанке осколки от снаряда нанесли повреждения двум частным домам, добавил белгородский губернатор. По его словам, были посечены кровли, фасады и заборы. Пострадавших там также нет, отметил Гладков.

Как заявил Гладков ранее, 20 мая по 15 населенным пунктам Белгородской области было выпущено более 100 снарядов, в том числе артиллерийские и минометные, а также ракеты РСЗО. По его словам, один человек получил минно-взрывную травму правой ноги, его госпитализировали. Глава региона отметил, что теперь будет регулярно публиковать дайджест обстрелов за сутки.