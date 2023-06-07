ВСУ обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа Гладков рассказал об обстреле ВСУ села в Шебекинском округе

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа реактивными снарядами из РСЗО «Град», сообщил в Telegram глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

ВСУ «Градами» обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа. Пострадавших нет. Часть снарядов упала в районе школы и Дома культуры, — написал губернатор.

Он уточнил, что еще часть снарядов попала в частный сектор, во дворе жилого дома повреждены хозпостройка и забор. Также осколками посечены фасады и окна еще двух частных домовладений.

Ранее 7 июля он сообщил, что Вооруженные силы Украины за сутки более 500 раз обстреляли Белгородскую область. По его словам, 460 снарядов выпущено по Шебекинскому городскому округу, 26 взрывных устройств было сброшено с дронов.

Кроме того, по селу Журавлевка выпущено 33 артиллерийских снаряда, дважды его атаковал дрон-камикадзе. В селах Лозовое и Нечаевка зафиксировано по три и восемь прилетов снарядов соответственно. Четыре минометных снаряда были выпущены по хутору Старый, еще шесть — по окраинам села Сподарюшино. Также под обстрел попали села Цаповка и Козинка. Дроны атаковали поселки Горьковский, Новостроевка-Вторая и Таврово-8.