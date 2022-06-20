ВСУ обстреляли буровые установки «Черноморнефтегаза» в Крыму Глава Крыма Аксенов: ВСУ ударили по буровым платформам «Черноморнефтегаза»

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Солдаты Вооружённых сил Украины

Утром 20 июня ВСУ нанесли удар по буровым платформам нефтедобывающей компании «Черноморнефтегаз» в Крыму, на которых в момент атаки работали 12 человек, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате обстрела трое человек были ранены, всего удалось спасти пятерых. Глава региона отметил, что поиски продолжаются при участии патрульных судов и авиации.

Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Спасены пять человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются, — рассказал Аксенов.

Он отметил, что поддерживает связь с Минобороны РФ и ФСБ, которые помогают проведению спасательной операции. Глава Крыма пообещал «держать всех в курсе событий».

«Черноморнефтегаз» разрабатывает два газоконденсатных, семь газовых и одно нефтяное месторождение на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма. Компания обеспечивает весь регион бесперебойным снабжением природным газом.

Ранее днем ВСУ обстреляли поселок Суземка в Брянской области. В результате атаки в населенном пункте была повреждена РЭС, из-за чего частично отключилось электричество. Позже стало известно, что один сотрудник РЭС получил легкое осколочное ранение.