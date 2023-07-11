ВСУ обстреляли село под Белгородом неустановленными боеприпасами Гладков: ВСУ 10 июля выпустили по селу Долгому 18 боеприпасов неустановленного образца

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Села Карабаново и Долгое в Валуйском городском округе Белгородской области 10 июля попали под обстрел ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, в общей сложности украинские войска выпустили по населенным пунктам 34 снаряда.

По селу Карабаново выпущено 16 артиллерийских снарядов, по селу Долгое — 18 единиц боеприпасов неустановленного образца. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет, — написал Гладков.

Губернатор Белгородской области сообщил, что 10 июля также было обстреляно село Журавлевка в Белгородском районе, выпущено три снаряда, в результате сброшенного с беспилотника взрывного устройства сгорел трактор, пострадавших нет. Села Богун-Городок и Казачье-Рудческое в Борисовском районе подверглись минометному обстрелу, в каждом зафиксировано по пять прилетов, обошлось без последствий. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попали окраины села Репяховка, зафиксировано три прилета, пострадавших и разрушений нет.

Также 10 июля украинские военные обстреляли Шебекинский городской округ, добавил Гладков. По его словам, по селу Новая Таволжанка было выпущено восемь минометных снарядов, четыре — по селу Середа, два — по хутору Марьино. Пострадавших и разрушений нигде нет.

Ранее Гладков сообщил, что возвращение жителей Шебекино, эвакуированных из города, откладывается на неделю из-за возможного риска для жизни и здоровья людей. Глава региона заявил, что если обстановка урегулируется, к возвращению горожан вернутся с 17 июля.