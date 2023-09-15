ВСУ нарвались на фланговый удар российских войск в районе Вербового Рогов: ВС РФ отразили две атаки ВСУ в районе Вербового

Фото: МО РФ

Подразделения Вооруженных сил Украины предприняли попытку атаковать в районе Вербового, однако нарвались на фланговый удар российских войск, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри», ссылаясь на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Как уточнил Рогов, противник пытался атаковать дважды у Вербового и Новопрокоповки к югу от Орехова. Добиться успеха ВСУ не смогли. Другие детали боестолкновений не приводятся.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о случае массового дезертирства украинских военных в районе Стельмаховки. По его словам, после длительного огневого воздействия российской артиллерии и точечных ракетно-бомбовых ударов ВКС РФ бойцы ВСУ запросили у командования разрешение на отход, но получили отказ. Тогда военнослужащие решили самовольно оставить позиции.

До этого он также рассказал о сорванной попытке Вооруженных сил Украины продвинуться на Купянском направлении. Группировку украинских войск обнаружили в районе населенного пункта Новоселовское, после чего по ней нанесли авиационный и артиллерийский удары.