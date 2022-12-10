ВСУ нанесли удар по центральному рынку города Алёшки

Фото: МО Украины

Украинские войска нанесли удар по центральному рынку города Алёшки в Херсонской области, заявили в местной администрации, передает ТАСС. Жертв удалось избежать благодаря тому, что рынок в это время уже был закрыт.

ВСУ нанесли удар по центральному рынку Алешек в Херсонской области, — говорится в сообщении.

Как пишет агентство, украинские войска обстреливают города Херсонской области почти ежедневно.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара. По его словам, было зафиксировано около полутора десятков ударов в двух километрах от Запорожской АЭС.

10 декабря представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские войска продолжают наступление на Донецком направлении. За минувшие сутки там было ликвидировано более 50 украинских военнослужащих и несколько единиц техники.