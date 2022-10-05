ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона

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Украинские войска совершили ракетный удар по гостинице в центре Херсона, сообщается в Telegram-канале службы ГО и ЧС Херсонской области. На данный момент спасатели занимаются разбором конструкций поврежденного здания.

Ночью 5 октября ВСУ нанесли ракетный удар по херсонской гостинице в центре города, ул. Белинского. Сейчас на месте прилета спасатели занимаются разбором конструкции поврежденного здания, — говорится в сообщении.

4 октября сообщалось, что Украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсонской области. В район моста попали три ракеты, еще три ракеты были сбиты ПВО.

3 октября в Херсоне прогремели три взрыва. Отмечалось, что сработали системы противовоздушной обороны. Минобороны России не подтверждало эту информацию. В небе над городом не было заметно следов от противоракет систем ПВО. Однако очевидцы сообщают, что слышали звуки взрывов.