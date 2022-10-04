ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне

Фото: US Army

Украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсонской области, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города. В район моста попали три ракеты, еще три ракеты были сбиты ПВО. На данный момент о пострадавших не сообщается.

ВСУ выпустили по Антоновскому мосту в Херсоне шесть ракет HIMARS, три сбили, три попали в район моста, пострадавших нет, — пишет агентство.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные вновь обстреляли Антоновский мост. По его мнению, целью ВСУ является не сам мост, а паромная переправа для местных жителей.

Украинские военные обстреливают Антоновский мост уже не первый месяц. Ракетные удары наносятся в основном из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Херсоне сотрудника МВД, передавшего спецслужбам Украины координаты жилого дома, по которому впоследствии был нанесен ракетный удар. Задержанным оказался глава отдела материально-технического обеспечения областного главка ведомства Владимир Великосельский.