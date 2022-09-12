Украинские военные вновь обстреляли Антоновский мост в Херсонской области, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он отметил, что на месте сработала система ПВО. После серии атак мост выстоял.
Прилетело шесть ракет из HIMARS, наши ПВО сработали как всегда оперативно. Мост функционирует, но он аварийный, по нему никто не ездит, — рассказал Стремоусов.
По его мнению, целью ВСУ является не сам Антоновский мост, а паромная переправа для местных жителей.
Ранее сообщалось, что в небе над Херсоном прогремели не менее 10 взрывов. На месте оперативно сработали системы ПВО.
Согласно заявлениям членов ВГА, ВСУ обстреливают Антоновский мост уже не первый месяц. Ранее они сообщали, что ракетные удары наносятся в основном из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
22 августа Стремоусов заявил, что два работника из ремонтной бригады стали жертвами обстрела Антоновского моста. По его словам, удар по транспортному объекту украинская армия нанесла из РСЗО HIMARS в тот момент, когда рабочие ремонтировали дорожное полотно.