Алексей Сидоров

ВСУ выпустили шесть ракет из HIMARS по Антоновскому мосту Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: ВСУ выпустили шесть ракет из HIMARS по Антоновскому мосту

12 сентября 2022 в 11:45

Фото: Стрингер/ТАСС

оеннослужащие на понтонном пароме во время переправы около Антоновского моста через реку Днепр