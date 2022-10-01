В Херсоне задержали наводчика ВСУ В Херсоне задержали сотрудника МВД, передавшего ВСУ координаты дома, по которому нанесли удар

Фото: РИА Новости

Автомобиль полиции ДНР в Херсоне

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Херсоне сотрудника МВД, передавшего спецслужбам Украины координаты жилого дома, по которому впоследствии был нанесен ракетный удар, сообщает РИА Новости. По данным агентства, задержанным оказался глава отдела материально-технического обеспечения областного главка ведомства Владимир Великосельский. Он был убежден, что в доме, координаты которого он передал Киеву, проживали полицейские.

Незадолго до того как в этот дом попала ракета, на меня вышел мой бывший коллега, с которым я раньше работал в полиции, Олег Раевский. Он занимает должность замнчальника отдела внутренней безопасности украинской полиции в городе Херсоне, на данный момент он в Херсоне отсутствует, он находится на подконтрольной Украине территории. Он попросил меня скинуть координаты вот этого дома, где проживали сотрудники полиции, — ответил Великосельский во время допроса.

Он указал, что отметил дом на картах Google, а после отправил наводку сотруднику спецслужб Украины в мессенджере. Спустя несколько дней дом попал под обстрел. Великосельский также заявил, что денег за передачу информации он не получил.

Я боялся за свою жизнь, потому что на территории Херсона работают разные группы, которые пытаются убить действующих сотрудников полиции, а также людей, которые сейчас представляют власти города Херсона, — сказал задержанный.

Он также отметил, что представители украинских спецслужб попросили его передать список личного состава главного управления (ГУ) МВД Херсона, но с этой задачей он не справился ввиду того, что такой информации у него не было.

Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что по центру Херсона нанесли ракетный удар. Он уточнил, что ВСУ нанесли удар по зданию администрации. Отмечается, что рядом с ним упали не менее пяти ракет.