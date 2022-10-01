Сотрудники правоохранительных органов задержали в Херсоне сотрудника МВД, передавшего спецслужбам Украины координаты жилого дома, по которому впоследствии был нанесен ракетный удар, сообщает РИА Новости. По данным агентства, задержанным оказался глава отдела материально-технического обеспечения областного главка ведомства Владимир Великосельский. Он был убежден, что в доме, координаты которого он передал Киеву, проживали полицейские.

Незадолго до того как в этот дом попала ракета, на меня вышел мой бывший коллега, с которым я раньше работал в полиции, Олег Раевский. Он занимает должность замнчальника отдела внутренней безопасности украинской полиции в городе Херсоне, на данный момент он в Херсоне отсутствует, он находится на подконтрольной Украине территории. Он попросил меня скинуть координаты вот этого дома, где проживали сотрудники полиции, ответил Великосельский во время допроса.

Он указал, что отметил дом на картах Google, а после отправил наводку сотруднику спецслужб Украины в мессенджере. Спустя несколько дней дом попал под обстрел. Великосельский также заявил, что денег за передачу информации он не получил.

Я боялся за свою жизнь, потому что на территории Херсона работают разные группы, которые пытаются убить действующих сотрудников полиции, а также людей, которые сейчас представляют власти города Херсона, — сказал задержанный.

Он также отметил, что представители украинских спецслужб попросили его передать список личного состава главного управления (ГУ) МВД Херсона, но с этой задачей он не справился ввиду того, что такой информации у него не было.

Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что по центру Херсона нанесли ракетный удар. Он уточнил, что ВСУ нанесли удар по зданию администрации. Отмечается, что рядом с ним упали не менее пяти ракет.