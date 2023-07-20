ВСУ более 80 раз обстреляли российский регион Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 82 снаряда

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За минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 82 боеприпаса, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram. По его словам, в результате обстрелов никто не пострадал. В ряде районов области наблюдаются перебои с электроэнергией. Гладков добавил, что в городе Шебекино сбит один беспилотник ВСУ.

Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет, — написал он.

19 июля Гладков сообщил об уничтожении ВС РФ БПЛА ВСУ. Система ПВО сбила беспилотник в Валуйском городском округе.

В тот же день губернатор сообщил о массированном обстреле приграничных сел со стороны ВСУ. По словам главы региона, по одному только населенному пункту Журавлевка ВСУ выпустили не менее 15 cнарядов. Не менее восьми прилетов было зафиксировано в селе Шамино.

Также, по данным Гладкова, по селу Нехотеевка были выпущены четыре артиллерийских снаряда. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА две гранаты. Два прилета зафиксировано в селе Богун-Городок, обошлось без поcледствий, отметил Гладков.

На территориях хуторов Лозовая Рудка и Климовое произошло возгорание сельскохозяйственного поля c пшеницей, принадлежащего одной из фермерских компаний. В Валуйском городском округе по селу Кукуевка было выпущено четыре артиллерийских cнаряда, по селу Новопетровка — два минометных снаряда, добавил губернатор.