ВСУ безуспешно пытались наступать на четырех направлениях Пушилин сообщил о неудачных попытках ВСУ наступать по четырем направлениям

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Денис Пушилин

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступать сразу по четырем направлениям. Российские подразделения остановили их «ценой очень серьезных усилий», сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

На четырех направлениях противник переходил малыми группами в контрнаступление при поддержке артиллерии. Нашим подразделениям приходилось в непростых условиях отражать эти контрнаступления, но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из наших позиций. Но это ценой очень серьезных усилий, — подчеркнул Пушилин.

Глава республики при этом выразил сомнения в возможностях ВСУ масштабно продвинуться на передовой. Он добавил, что трудно вычислить направления, на которых ВСУ могут перейти в наступление, поскольку очень много информации по этому поводу — есть и реальная, а есть и умышленные вбросы.

Ранее Денис Пушилин пообещал провести работу со своими советниками после «опрометчивых заявлений» о ситуации в Артемовске. Он подчеркнул, что говорить о котле, в который попали части ВСУ, пока преждевременно. Такое заявление Пушилин сделал после слов своего советника Яна Гагина, который 21 апреля рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли в котел группировку украинских военных в Артемовске.