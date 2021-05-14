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Все вокзалы и автостанции Москвы оказались «заминированными»

15:20, 15 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве «заминировали» все железнодорожные вокзалы и автостанции. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб столицы.

Поступили угрозы минирования всех железнодорожных вокзалов и автостанций в Москве, — цитирует агентство сообщение.

В правоохранительных органах добавили, что на местах начались проверки этой информации, эвакуации нигде не проводится. Подробности выясняются.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Тамбова позвонил со своего мобильного телефона в информационно-справочную службу администрации президента России и заявил оператору о готовящемся взрыве. Его приговорили к трём годам колонии строгого режима.

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