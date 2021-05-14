Все вокзалы и автостанции Москвы оказались «заминированными»

https://static.news.ru/photo/693e3c38-b578-11eb-97d2-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Москве «заминировали» все железнодорожные вокзалы и автостанции. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб столицы.
Поступили угрозы минирования всех железнодорожных вокзалов и автостанций в Москве, — цитирует агентство сообщение.
В правоохранительных органах добавили, что на местах начались проверки этой информации, эвакуации нигде не проводится. Подробности выясняются.
Ранее сообщалось, что пьяный житель Тамбова позвонил со своего мобильного телефона в информационно-справочную службу администрации президента России и заявил оператору о готовящемся взрыве. Его приговорили к трём годам колонии строгого режима.