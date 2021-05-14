Все вокзалы и автостанции Москвы оказались «заминированными»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Приморском районе Петербурга подрались около 100 приезжих, часть из них были задержаны полицией. Об этом сообщает «Интерфакс».

14 мая около 20:20 мск в полицию Приморского района поступило сообщение о конфликте между гражданами на пересечении улиц Репищева и Вербной, — цитирует агентство сообщение полиции. Мигранты были вооружены арматурой...