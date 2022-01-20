Все школы Симферополя эвакуировали из-за угроз минирования

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В электричке под Рязанью двое злоумышленников в нетрезвом виде избили подростка и украли его берцы. Виновникам показалось, что парень недостаточно мужественный, чтобы носить такую обувь. Помимо этого им не понравилась причёска подростка и розовая шапка, пишет «МК в Рязани».

На станции Дягилево в вагон вошли двое нетрезвых молодых людей. Они стали в грубой форме высказывать подростку недовольство относительно его внешнего вида: им не понравилась его причёска и яркая розовая...