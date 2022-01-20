Все школы Симферополя эвакуировали из-за угроз минирования
Анна Акимова
Анна Акимова
09:53, 21 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Учащихся и персонал всех школ Симферополя эвакуировали из-за сообщений о минировании, сообщил врио главы администрации города Максим Балахонов, передаёт РИА Новости. Он отметил, что занятия решено отменить. После новогодних каникул из-за ложных сообщений о минировании власти эвакуировали школы в ряде крупных российских городов. Как утверждают силовики, сообщения поступали из-за рубежа.
Принято решение об отмене занятий сегодня во всех школах Симферополя, — сказал Балахонов.
Угрозы в школы Симферополя поступали по электронной почте.
Накануне сообщения о минировании поступали в учебные заведения Тюмени, Челябинска и Магадана. После новогодних праздников власти эвакуировали персонал и учащихся сотен школ в крупных городах. В частности, угрозы поступали в образовательные учреждения Екатеринбурга, Красноярска, Биробиджана, Волгограда и Нижнего Новгорода.