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Все школы Симферополя эвакуировали из-за угроз минирования

09:53, 21 января 2022
Все школы Симферополя эвакуировали из-за угроз минирования Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Учащихся и персонал всех школ Симферополя эвакуировали из-за сообщений о минировании, сообщил врио главы администрации города Максим Балахонов, передаёт РИА Новости. Он отметил, что занятия решено отменить. После новогодних каникул из-за ложных сообщений о минировании власти эвакуировали школы в ряде крупных российских городов. Как утверждают силовики, сообщения поступали из-за рубежа.

Принято решение об отмене занятий сегодня во всех школах Симферополя, — сказал Балахонов.

Угрозы в школы Симферополя поступали по электронной почте.

Накануне сообщения о минировании поступали в учебные заведения Тюмени, Челябинска и Магадана. После новогодних праздников власти эвакуировали персонал и учащихся сотен школ в крупных городах. В частности, угрозы поступали в образовательные учреждения Екатеринбурга, Красноярска, Биробиджана, Волгограда и Нижнего Новгорода.

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