«Все остались довольны»: в Липецке вместо плитки на дорогу положили ковёр

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Управляющая компания в Липецке положила на тротуар ковёр вместо новой плитки. Необычное дорожное покрытие появилось возле третьего подъезда дома № 3 на Индустриальной улице.

В УК «Кантри» признались, что ковёр действительно принадлежит им. В организации отметили, что после ремонта в системе водоснабжения на этом месте постоянно образовывалось месиво и грязь, из-за чего люди регулярно поскальзывались и даже падали в этот «чёрный пластилин».

Сначала мы пробовали засыпать эту огромную яму с чернозёмом и глиной щебнем, стелили доски, но ничего не помогало. Потом решили постелить ковёр — и все остались довольны: больше никто не спотыкается, не падает и не пачкается, — рассказали в УК.

В организации добавили, что ковёр лежит возле подъезда уже около полутора месяцев и до недавнего времени жалоб на него не поступало, передаёт GOROD48.

Как писал NEWS.ru, ранее интернет-пользователи оценили «ремонт» одной из дорог в Севастополе с помощью ковра. Помимо шуток про Алладина и Хоттабыча, прозвучало мнение, что ковёр создаёт уют, однако может вызвать опасную ситуацию на дороге, если пьяный человек заснёт на ковре, подумав, что уже находится дома.