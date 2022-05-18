Временное ограничение полётов на юге и в центре страны продлили до 25 мая

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот» / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация продлила временное ограничение полётов в аэропорты юга и центра страны до 25 мая. Как сообщается на сайте ведомства, временно ограничены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 25 мая 2022 года 03:45 по московскому времени, — сказано в сообщении.

Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты продолжают работать в штатном режиме.

24 февраля Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов Краснодара, Анапы, Сочи и ростовского аэропорта Платов в связи с проведением спецоперации России на Украине. Затем временные ограничения продлялись, а список терминалов расширялся. Представители Ростуризма рекомендовали по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты. Путешественникам предлагали по соглашению с туроператором либо перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха.