Врачи спасли считавшегося погибшим после взрыва газа в Новосибирске В Новосибирске врачи спасли мужчину, считавшегося погибшим после взрыва газа в пятиэтажке

Фото: Владимир Николаев/РИА Новости

Медики смогли спасти мужчину, которого считали погибшим при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Заельцовском районе Новосибирска, заявил начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов. По словам генерал-лейтенанта внутренней службы, пострадавшего вернули к жизни в больнице, сообщают «Известия».

Одного «откачали» в больнице, поэтому, по уточненным данным в настоящее время один погибший и восемь пострадавших, — рассказал Орлов.

Генерал добавил, что под обломками дома могут находиться три человека. Их поиски продолжаются.

Следственное управление СК России по Новосибирской области ранее сообщило, что после взрыва газа в жилом доме на улице Линейной обрушились два подъезда из четырех. Взрыв произошел утром 9 февраля.

Ранее стало известно, что после обрушения части пятиэтажного дома в Новосибирске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о небезопасных услугах. Отмечается, что максимальная санкция, предусмотренная данной статьей, — лишение свободы на срок до 10 лет.