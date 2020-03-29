https://static.news.ru/photo/b54d4f50-71be-11ea-b79c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анестезиолог из посёлка Максатиха Тверской области рассказал о мизерных зарплатах врачей и массовом закрытии больниц в посёлках. При этом, по словам мужчины, такое происходит практически везде в российской глубинке.

Откровения медиков прозвучали в фильме-расследовании телеканала «Царьград». Авторы показали героев, однако не стали называть имена.

Покинуть работу, посетовал мужчина, ему пришлось после многолетних трудов в местном родильном отделении. Несмотря на то, что других анестезиологов во всей округе нет, ему в какой-то момент сильно урезали зарплату.

Я за две тысячи рублей поработал два месяца, плюнул, уволился — и всё, — рассказал врач.

Слова Максатихи, который решил в итоге отправиться на пенсию, подтвердила акушерка той же больницы. По словам женщины, поначалу было массовое сокращение сотрудников, потом часть санитарок перевели на должности уборщиц, в итоге их осталось всего две. Оставшихся работников готовят к урезанию оклада на треть — останется от двух до четырёх тысяч.

По словам врачей, в последнее время власти и вовсе говорят о необходимости закрыть отделение. Анестезиолог уверен: его увольнение стало удобным предлогом для этого.

Ранее телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала три главные проблемы российской медицины. Как писал NEWS.ru, это низкие зарплаты начинающих врачей, «мифические цели» руководителей системы здравоохранения и безответственность россиян.