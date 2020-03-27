https://static.news.ru/photo/2f91796e-705f-11ea-889f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала три главные проблемы российской медицины: безответственность россиян, низкие зарплаты начинающих врачей и «мифические цели» руководителей системы здравоохранения.

Малышева считает неправильным то, что на медицину государства перекладывают ответственность за здоровье отдельных граждан. Телеведущая призвала поднять зарплаты медработников по примеру Китая, где ввели надбавки за работу с инфицированными коронавирусом. Борьбу с очередями в поликлиниках и на операции Малышева посчитала «мифическими целями», которые не пытаются решить нигде в мире.

Если вы лично не отвечаете за своё здоровье, если вы лично пьёте, курите и вам на всё плевать, то магнитно-резонансный томограф можно у вас дома поставить, но продолжительность жизни всё равно не увеличится, — заявила Малышева в интервью Ирине Шихман для шоу «А поговорить?».

Как писал NEWS.ru, телеведущая Малышева положительно оценила меры, предпринятые российскими властями против распространения вируса COVID-19.

Число заражённых коронавирусом в России превысило тысячу человек, в Москве обнаружили 703 пациентов с COVID-19. Со вторника количество заболевших удвоилось.