https://static.news.ru/photo/f3e7de66-7032-11ea-a78d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский врач Елена Малышева дала прогноз о развитии в стране ситуации с коронавирусом, рассказала, стоит ли людям паниковать из-за распространения COVID-19 и могут ли власти скрывать реальное количество инфицированных.

Медик стала гостьей шоу на YouTube «А поговорить». В интервью с Ириной Шихман эксперт ответила на вопросы о пандемии коронавируса. Журналистка спросила у Малышевой, стоит ли паниковать и насколько серьёзна ситуация в России. По мнению врача, в стране ситуация находится под контролем, а очагов заболевания, как в Европе и Китае, нет. Она также назвала ерундой слухи о том, что власти пытаются скрыть количество реальных жертв коронавируса.

Была бы болезнь, она была бы видна. Это невозможно скрыть. Если больницы завалены, то можно пытаться делать что угодно, но это не утаишь, — цитирует эксперта портал Slovodel.com.

По словам Малышевой, сейчас инфекция всё ещё активно распространяется, но необходимые меры принимаются. Прежде всего, всех, кто входит в группу риска, проверяют на наличие вируса — вернувшихся из-за границы, контактировавших с больными, а также людей с пневмонией.

Медик уверена, что в будущем коронавирус превратится в сезонную инфекцию.

Ранее NEWS.ru писал, что взрывного роста заразившихся коронавирусом в России в данное время не наблюдается. Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с инфекцией заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Вместе с тем она добавила, что 20% инфицированных коронавирусом в РФ заразились им контактным путём внутри страны и не выезжали за рубеж.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.