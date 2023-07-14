Врач раскрыл детали спасения мужчины, разорвавшего пищевод перееданием В подмосковном Видном хирурги восемь часов оперировали пациента с разорванным пищеводом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном городе Видное медики спасли жизнь мужчине, разорвавшему пищевод перееданием, рассказал NEWS.ru заместитель главврача по медицинской части местной больницы, торакальный хирург Константин Хадиков. По его словам, пациенту была сделана операция, которая длилась восемь часов.

Хирург пояснил, что пациент был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Он жаловался на загрудинную боль и рвоту. Помимо спонтанного разрыва пищевода у него были также диагностированы воспаление клетчатки средостения и нагноение плевральный полости, что грозило мужчине летальным исходом.

Сначала мы удалили пораженную часть пищевода. Затем установили дренажи в плевральной полости для устранения последствий нагноения. Несколько месяцев пациент будет питаться через гастростому. Операция прошла успешно, — рассказал специалист.

Он добавил, что пациент уже выписан на амбулаторное лечение. Через несколько месяцев мужчине предстоит реконструктивная операция по созданию искусственного пищевода, который будет сформирован из части кишечника или желудка. В будущем пациент сможет питаться самостоятельно.

Ранее в подмосковном Подольске врачи спасли жизнь 22-летней пациентке, которая едва не задохнулась из-за простуды. Она поступила в больницу с острым воспалением верхних дыхательных путей и резким сужением просвета гортани. Медикам пришлось делать ей разрез шеи и устанавливать дыхательную трубку.