Воспитатели детского сада под Курском насильно пихали младенцам еду в рот

В Железногорске Курской области воспитательницы детского сада насильно запихивали младенцам еду в рот, видео с моментом произошедшего было опубликовано в группе «Курский бомонд» во «ВКонтакте». Дети активно сопротивляются и не хотят есть. .

На кадрах видно, как одна из воспитательниц хватает ребенка за голову и говорит ему «Я тебе сейчас в глотку залью», кладя ему в рот ложку с пищей. Сопровождается все действо громким детским плачем.

Жители Курской области в комментариях раскритиковали поведение женщин. По их мнению, воспитательницы ведут себя непрофессионально. Одна из пользовательниц Сети высказала предположение, что у женщин просто-напросто нет детей, и они не знают, как воспитывать младенцев.

У них наверное нет своих детей и внуков, раз позволяют такое отношение к другим деткам!!! — написал она.

Ранее родители дошкольников из Читы пожаловались на запрет использования образов иностранных персонажей в качестве костюмов для новогодних утренников в детских садах региона. В комитете образования Читы не подтвердили такое ограничение. Первый зампред комитета Марина Секержитская уточнила, что в правительстве Забайкальского края действительно предложили концепцию новогодних мероприятий, которая подразумевает использование образов из российской культуры.

Зампред комитета призвала родителей более осознанно подходить к выбору образов на новогодние мероприятия и к выбору детских игрушек. По ее словам, некоторые родители могут покупать детям костюмы, которые способны негативно сказаться на восприятии ребенком внешнего мира.