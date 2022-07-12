Восемь вагонов с углём сошли с рельсов в Красноярском крае

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В Красноярском крае на станции Чернореченская сошли с рельсов восемь вагонов с углём. Пострадавших в результате аварии нет, сообщается на сайте Красноярской железной дороги.

На станции Чернореченская двухпутного электрифицированного участка Красноярск — Ачинск произошел сход 8 вагонов грузового поезда, перевозившего уголь, без опрокидывания. Пострадавших нет, угрозы экологии нет, — говорится в сообщении.

Авария произошла утром 12 июля. На движение поездов она не повлияла. К месту инцидента для устранения последствий направлены восстановительные поезда со станций Ачинск и Красноярск.

Ранее сообщалось, что на Транссибе сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. В результате аварии магистраль была перекрыта, произошла задержка поезда Москва — Владивосток.