Воронежский губернатор раскрыл ранее неизвестные факты мятежа ЧВК «Вагнер» Гусев: воронежские чиновники следили за движением ЧВК «Вагнер» во время мятежа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сельские чиновники Воронежской области следили за движением колонн частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» во время мятежа в 2023 году, заявил губернатор региона Александр Гусев во время выступления в областной думе, трансляция которого велась в социальной сети «ВКонтакте». Полученную информацию они передавали в оперативный штаб.

Оказывается, главы сельских поселений не только отслеживали маршруты бойцов, но и подсчитывали численность их отрядов. По словам Гусева, воронежский оперштаб был одной из самых информированных о реальном положении дел структур. Это помогло федеральным властям принимать правильные решения.

Мы в оперативном штабе знали не только куда они направляются, не только сколько техники в этих колоннах, но и сколько людей, — подчеркнул Гусев.

23 июня 2023-го, бизнесмен Евгений Пригожин, чье имя связывают с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер», обвинил Министерство обороны России в нанесении удара по лагерю бойцов под Луганском. В военном ведомстве отрицали этот факт. После такого заявления предприниматель предпринял попытку вооруженного мятежа и отправил колонны ЧВК к Москве.

Позже бывшие бойцы ЧВК «Вагнер», состоящие в отряде «Камертон-Ахмат», пошутили о Курской области. Telegram-канал их подразделения сделал репост записи военкора Александра Симонова, где велось воображаемое собеседование и иронично обыгрывалась обстановка в регионе. Кадровик говорит соискателю, что, согласно его резюме, он имеет огромный опыт работы в стрессовых и тяжелых условиях, а кроме того, владеет навыками выхода из критических ситуаций.