16 января 2026 в 11:20

Воронежская шестиклассница устроила шоу с ножом в школе

Воронежская полиция задержала школьницу с ножом после угроз одноклассникам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Воронеже ученица школы № 19 пришла на занятия с ножом, чтобы запугать сверстников ради контента для соцсетей, сообщает Telegram-канал Mash. Девочка размахивала холодным оружием по дороге в учебное заведение и в самом классе, снимая реакцию напуганных детей на видео. Перепуганные одноклассники обратились к педагогам, которые немедленно вызвали полицию.

Инцидент закончился в отделении полиции, куда юную стримершу доставили вместе с матерью. В ходе разбирательства выяснилось, что физически никто не пострадал — «сюрприз» в портфеле предназначался исключительно для психологического давления и хайпа. С девочкой провели профилактическую беседу, однако правоохранительные органы продолжают проверку обстоятельств этого пугающего перформанса.

Ранее в тувинском селе Кызыл-Мажалык произошло нападение с ножом на 17-летнего юношу. Подозреваемым стал первокурсник техникума, который атаковал своего бывшего одноклассника во время новогодней дискотеки. По версии следствия, подозреваемый вызвал сверстника на улицу из-за давнего конфликта и нанес ему ранения, ставшими смертельными.

