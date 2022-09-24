Воронежцам отменят развлечения на фоне объявления о мобилизации Воронежский губернатор Гусев заявил об отмене развлекательных мероприятий в регионе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об отмене развлекательных и культурно-массовых мероприятий в регионе на фоне объявления о мобилизации. Соответствующий нормативный документ будет подготовлен сегодня. По мнению Гусева, сейчас граждане России должны поддержать идущих на фронт мобилизованных призывников.

Сегодня поручил подготовить нормативный документ, который отменит ближайшие событийные и культурно-массовые мероприятия развлекательного характера. <...> Время для развлечений еще впереди. Сегодня все наши мысли и поступки должны быть с теми, кто в боевом строю, — написал он в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что речь идет исключительно о развлекательных мероприятиях — спортивные и просветительские события отменяться не будут. Также отмене не подлежат мероприятия частных организаторов, речь идет исключительно о муниципальных.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что планируется призвать около 300 тысяч человек, находящихся в запасе, это соответствует 1% имеющихся в стране ресурсов.