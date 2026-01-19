Воробьев рассказал о подмосковной программе поддержки участников СВО

В Московской области для всесторонней поддержки участников СВО выстроили четкую систему с цифровыми сервисами и алгоритмами, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева. Он напомнил, что почти 1,5 тыс. бойцов из Подмосковья получили серьезные травмы, а 453 человека из них нуждаются в особой помощи.

Прошу глав совместно с Госфондом и Ассоциацией ветеранов делать все необходимое, чтобы квартиры, дома, подъезды, где живут наши герои, включали стандарты доступной среды. Мы касались этого вопроса, и у нас есть хорошая динамика, — отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что с 2025 года участники СВО могут получать услуги в каждом МФЦ Подмосковья. В частности, туда им можно обратиться касаемо страхового обеспечения, поощрений при награждении и поступлении ребенка без экзаменов в вузы Минобороны. Помимо этого, на региональном портале для бойцов работает сервис, с помощью которого можно получить 17 госуслуг всего по одному заявлению.

Ранее Воробьев навестил участников СВО в санатории «Солнечногорский». Губернатор отметил, что в центре предусмотрено 400 мест для пациентов, а персонал насчитывает 35 специалистов. Он подчеркнул, что бойцы могут проходить лечение вместе с близкими.