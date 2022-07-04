Воробьев рассказал о новых возможностях соцкарт для жителей Подмосковья Губернатор Подмосковья Воробьев заявил о переносе социальных карт в онлайн-формат

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал обновление для социальных карт жителей Подмосковья. По его словам, в ближайшее время они будут переведены в онлайн-формат, а количество услуг, которые можно будет заказать с их помощью, значительно увеличится. С подобным заявлением он выступил на совещании с правительством Московской области, передает Lenta.

Одна из основных задач на этот год — сделать социальную карту виртуальной. Потому что удобно, когда ее не нужно носить. У тебя всегда с собой телефон и по нему можно проехать. Мы сейчас отрабатываем с Москвой эту услугу, потому что жители у нас ездят и по Москве, и по Московской области. Также у нас в планах три проактивные услуги для инвалидов и пять проактивных услуг для приемных семей — это пособия, всевозможные выплаты на ребенка, — заявил глава региона.

Помимо этого он рассказал, что в онлайн-формат будет переведено и множество других услуг, в частности, компенсации ЖКУ, услуги МВД, Росреестр, выписки из домовой книги. Воробьев уточняет, что благодаря цифровизации процессов, жители Московской области сэкономят время и силы, которые они тратили на сбор и подачу документов.

Нам совместно предстоит проделать дополнительно большую работу, чтобы их предоставление (для человека не имеет значение — федеральные они или региональные) было также удобным и быстрым, — отметил он.

Ранее стало известно, что 185 подмосковных медработников безвозмездно получат землю по 8-10 соток каждый. Посёлки для врачей появятся в рамках программы «Линия жизни». Первый «врачебный» населённый пункт построят в рабочем посёлке Обухово Богородского городского округа.