Вологжанин ограбил магазин, купил зажигалку на украденные деньги и сжег их Полиция задержала жителя Вологды за вооруженное ограбление магазина

Фото: МВД РФ

Сотрудники полиции задержали вологжанина, который напал с ножом на магазин, приобрел в нем же зажигалку на украденные деньги и сжег купюры, сообщает региональное Управление МВД. Отмечается, что мужчина взял с собой на преступление сумку с личными вещами, планируя сдаться правоохранителям и отправиться в места принудительного содержания граждан.

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Вологде обратился работник магазина, расположенного в 1-м мкр ГПЗ-23. Мужчина рассказал, что несколько минут назад в торговый зал зашел неизвестный, воткнул нож в транспортировочную ленту у кассы, а потом под угрозой предмета, похожего на нож, потребовал выручку из кассы. Испугавшись, кассир отдала 7120 рублей. Однако неизвестный не сразу покинул магазин, а купил на похищенные деньги зажигалку, — говорится в сообщении.

Во время задержания подозреваемый не сопротивлялся и признался в содеянном. Следователи возбудили уголовное дело по статье о разбое, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой видно, как девушка совершила ограбление ломбарда в Москве. По словам подозреваемой, пойти на такой поступок ее вынудили телефонные мошенники, которые убедили, что так она поможет поймать преступников.