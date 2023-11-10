Появилось видео ограбления девушкой ломбарда в Москве RT: в Москве девушка совершила ограбление ломбарда по указке мошенников

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В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как девушка совершила ограбление офиса ломбарда в Москве. По словам подозреваемой, пойти на такой поступок ее вынудили телефонные мошенники, которые убедили, что так она поможет поймать преступников.

[Они] сказали, что по этому адресу находятся те, кто задействован в отмывании денег террористам. То есть они вышли на их след и сейчас возьмут их здесь якобы с поличным, и я буду участвовать в этой операции. Я буду как бы отвлекающим маневром, — сообщила девушка.

В августе гражданин Нигерии, который работал в Москве репетитором английского, ограбил съемную квартиру в районе Царицыно в Москве. 36-летний Aтели Джонес Чуквуди не заплатил хозяйке жилья, а также унес вещей на 7 млн рублей. Хозяйка рассказала, что из квартиры пропали десять сумок Louis Vuitton общей стоимость 3,5 млн рублей, подвески Tiffany & Co. с бриллиантами за 1,5 млн рублей, серьги, четыре золотых кольца и другие дорогие ювелирные украшения. Кроме того, пропали два старых iPad, iPhone 8 и наушники к ним, а также дорогой парфюм.

Ранее ограблению подверглась квартира актрисы Юлии Рутберг на Смоленской-Сенной площади. Вор взломал замок, забрал почти 2,5 млн рублей, €7 тыс. и драгоценности. По подозрению в преступлении задержан 36-летний гражданин Узбекистана. Его личность установили по камерам видеонаблюдения.