Военный эксперт сообщил о несостоявшемся наступлении ВСУ в ЛНР Военный эксперт Киселев: Киев отменил захват Сватово

Фото: Edgar Gutiarrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный эксперт Виталий Киселев заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировало на 26-27 марта наступление на город Сватово в ЛНР. По какой-то причине Киев не смог реализовать свои планы, подчеркнул он в беседе с ТАСС.

По Сватово и Кременной нам пришла информация о том, что в районах населенных пунктов Боровая, Подлиман, Нижняя Журавка, Богуславка — это в районе Оскольского водохранилища — буквально два-три дня назад были выстроены колонны противника. Как они сообщали, позиционировали, что на этих выходных Сватово уже будет их и они в Сватово будут праздновать победу. Видимо, что-то пошло не так, и за последние сутки эти колонны куда-то растворились, — рассказал Киселев.

Он добавил, что в Харьков вызвали офицерский состав подразделений ВСУ, которые должны были участвовать в наступлении на Сватово. Туда же призвали командиров с Купянского направления. Киселев объяснил отмену штурма Сватово тем, что, по его данным, ВСУ готовятся отражать наступление ВС РФ.

Ранее подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев наращивает группировку войск на Донецком направлении. По его словам, скопления живой силы заметили недалеко от Славянска, Краматорска и Дружковки. Он добавил, что в ночное время через эти населенные пункты по направлению Артемовска увеличилась численность колон военной техники. По информации Марочко, ВСУ перегоняют колесную и гусеничную бронетехнику.