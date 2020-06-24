Военные прокомментировали инцидент с танком Т-34 в Севастополе

https://static.news.ru/photo/825bbe64-b620-11ea-a3ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: sev.gov.ru

В Южном военном округе (ЮВО) опровергли серьёзность инцидента с танком Т-34, который чуть не въехал в зрителей на параде в Севастополе.

Военные утверждают, что остановка Т-34 произошла на безопасном удалении от зрителей. Этот случай не повлиял на движение остальной колонны военной техники.

Никаких инцидентов представляющих какую-либо опасность для зрителей в ходе выдвижения исторического парадного расчета механизированной колонны к месту проведения 24 июня с.г. военного парада в городе-герое Севастополе не было. Экипаж танка Т-34 при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку. После завершения проезда механизированной колонны экипаж танка Т-34 продолжил движение своим ходом, — говорится в сообщении ведомства, которое поступило NEWS.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Севастополе на параде Победы произошло ЧП. Т-34, возглавлявший колонну, чуть не въехал в зрителей. Советский танк специально отреставрировали к празднику. Однако он сломался во время езды. Военная полиция смогла остановить технику и заглушить мотор. Благодаря этому удалось избежать трагедии. Присутствующие отделались лёгким испугом.

Российские власти приняли решение перенести парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. 26 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что парад пройдёт 24 июня. Именно в этот день в Москве прошёл первый Парад Победы в 1945 году. В мероприятии будут участвовать военнослужащие из Узбекистана, которые прибыли в Москву.

Как передавал NEWS.ru, военный парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 24 июня прошёл на Красной площади в Москве. В нём приняли участие не только российские военнослужащие, но и 13 расчётов армий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

После выступления президента РФ Владимира Путина и исполнения гимна России первой на Красную площадь вышла рота барабанщиков Московского военного музыкального училища. Музыканты задали темп парадным расчётам — 120 шагов в минуту. За барабанщиками проследовали знамённые группы с флагом России, Знаменем Победы и знаменем Вооружённых сил РФ.