Военнослужащий ВС РФ рассказал, как бойцы выживали в жару без питьевой воды

Военнослужащие ВС России провели неделю без питьевой воды в 40-градусную жару в Волчанске, рассказал боец СВО с позывным Начкар в интервью телеканалу RT. По его словам, военные сливали ржавую воду из батарей и пили ее небольшими порциями, чтобы выдерживать тяжелую нагрузку в условиях боевых действий.

Наливали себе в бутылочку, бутылочку вот эту выпил — все. И это тебе минимум как на полдня. Там вот жара 42°C, снаряжение, ты еще идешь, боевые действия. Потому что бутылки — только поллитровые, на 12 человек. Ломали батареи, то есть сливали ржавую воду, которая как сироп коричневый течет, и ты ее через марлечку один раз процедил. Пьешь этот сиропчик. Губы помазал, чуть протер, потому что уже трескаются, и вот глоточек сделал... Было тяжко, — рассказал Начкар.

Ранее российские военнослужащие использовали раскаленный за день асфальт для маскировки от тепловизоров вражеских дронов в районе Красноармейска. Так, высокая температура позволяла бойцам передвигаться ночью, практически не скрываясь.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что подвалы домов в Гуляйполе переполнены ранеными украинскими бойцами, многие из которых умирают из-за отсутствия медицинской помощи. По его словам, командиры ВСУ жалуются на проблемы с эвакуацией и нехватку мест для пострадавших.