Военкоматы Свердловской области отменили отправку мобилизованных E1.RU: военкоматы Свердловской области отменили отправку мобилизованных 30 сентября

Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

30 сентября военкоматы в Свердловской области отменили отправку мобилизованных граждан на военную службу, сообщает E1.RU со ссылкой на родственников призывников. Возможной причиной отмены отправления называется переполненность пунктов сбора.

Из Верх-Исетского военкомата отпустили всех домой. То ли до второй волны, то ли мест уже не хватает в пунктах сбора. То ли ждут выступления главнокомандующего, — поделилась собеседница издания.

Другая родственница мобилизованного также заявила, что всех призывников развернули из военкоматов и приказали ждать звонка.

Эту информацию подтвердили и в пресс-службе одного из местных военкоматов. Представители комиссариата подчеркнули, что данные меры введены до особого распоряжения штаба Центрального военного округа. Предполагаемая дата следующего отправления — 2 октября.

Ранее стало известно, что в Москве сотрудники префектур начали разносить по домам отзывы аннулированных после проверки повесток. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что работники военкоматов совместно с муниципальными службами оперативно рассматривают жалобы жителей города по вопросам мобилизационных повесток.