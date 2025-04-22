Военэксперт объяснил трудности освобождения Горнальского монастыря Полковник Алехин: Горнальский монастырь долго брали из-за крепостной архитектуры

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Освобождение от ВСУ Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря у села Горналь затянулось на 10 дней из-за расположения обители и особенностей ее архитектуры, сказал NEWS.ru полковник запаса Геннадий Алехин. По его словам, служащим ВСУ было удобно укрепляться и укрываться в монастыре.

Монастырь этот расположен в соответствии с канонами древнерусской архитектуры — на высоте. А высоту штурмовать всегда сложнее, чем объекты на равнине. Кроме того, монастырь старинный, ему не одна сотня лет, и такие объекты раньше строились наподобие крепостей, так что сейчас ВСУ было удобно в нем укрепляться. Там и толстые стены, и подземные помещения, где удобно укрываться, — сказал Алехин.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что ВС РФ освободили Горнальский монастырь, сопротивление ВСУ сломлено. Там также отметили, что несколько групп Вооруженных сил Украины при бегстве из обители подорвали исторические строения. Монастырь получил сильные повреждения. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Уточняется, что противник размещал на территории и в окрестностях монастыря минометные и артиллерийские расчеты. При этом в самих строениях были оборудованы пункты управления БПЛА и дислоцирован личный состав ВСУ. До этого в Сети появились первые кадры из обители. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, на котором видно, как один из морпехов стоит у полуразрушенного храма и машет рукой.