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31 июля 2025 в 11:36

Автомобиль налетел на 12-летнюю школьницу на «зебре»

Водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе в ЯНАО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе в Губкинском, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на прокуратуру ЯНАО. Надзорный орган начал проверку после ДТП с участием ребенка.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере защиты прав несовершеннолетних и безопасности дорожного движения, — уточнили в прокуратуре.

Согласно предварительным данным, водитель совершил наезд на девочку на проспекте Губкина в районе пятого микрорайона. В результате аварии ребенок получил травмы. В ходе проверки выяснят все обстоятельства и причины ДТП, а также характер травм пострадавшей.

Ранее в подмосковной Лобне 27-летний водитель «Газели» задавил пенсионерку, когда двигался задним ходом. 85-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

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