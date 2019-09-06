https://static.news.ru/photo/ba23ee14-d14e-11e9-b1fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

За прошедшие сутки вода ушла из двух населённых пунктов Дальнего Востока, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Освободились от воды по одному населённому пункту в Хабаровском крае и Еврейской АО, а также шесть жилых домов, 385 приусадебных участков и 3 участка автодорог, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что подтопленными всё ещё остаются 93 населённых пункта, один — в Приморском крае, 52 — в Хабаровском крае, 50 — в Еврейском автономном округе.

Как ранее писал News.ru, уровень воды в реке Амур у Комсомольска-на-Амуре поднялся до 799 см. В настоящее время подтоплены 121 жилой дом и 369 приусадебных участков в семи микрорайонах города.