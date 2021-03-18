Во Внуково приземлился самолёт со сломанным шасси

https://static.news.ru/photo/195a82b2-8805-11eb-acb9-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/kp.ru

Появилось видео аварийной посадки бизнес-джета в столичном аэропорту Внуково. По предварительным данным, у самолёта сломалась одна стойка шасси.

По данным KP.RU, частный самолёт выполнял рейс из Литвы, на его борту находились только члены экипажа. При его заходе на посадку левая стойка шасси не выпустилась, и самолёт, приземлившись, завалился на бок. Пострадавших нет. Кому принадлежит бизнес-джет, пока неизвестно.

Как писал NEWS.ru, в январе авиалайнер с повреждённым шасси совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Лайнер двигался по маршруту из турецкой Антальи в российскую столицу. Посадка прошла в штатном режиме. В настоящий момент специалисты выясняют причину случившегося. Подробности инцидента неизвестны.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково совершил экстренную посадку самолёт Airbus A320 авиакомпании «Ямал». Он следовал рейсом Москва — Салехард. Пилоты запросили полосу для аварийной посадки в связи со срабатыванием датчика неисправности приборов. На борту в этот момент находились 111 пассажиров, никто не пострадал.