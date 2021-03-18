Во Внуково приземлился самолёт со сломанным шасси

Появилось видео аварийной посадки бизнес-джета в столичном аэропорту Внуково. По предварительным данным, у самолёта сломалась одна стойка шасси.
По данным KP.RU, частный самолёт
Как писал NEWS.ru, в январе авиалайнер с повреждённым шасси совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Лайнер двигался по маршруту из турецкой Антальи в российскую столицу. Посадка прошла в штатном режиме. В настоящий момент специалисты выясняют причину случившегося. Подробности инцидента неизвестны.
Ранее в петербургском аэропорту Пулково совершил экстренную посадку самолёт Airbus A320 авиакомпании «Ямал». Он следовал рейсом Москва — Салехард. Пилоты запросили полосу для аварийной посадки в связи со срабатыванием датчика неисправности приборов. На борту в этот момент находились 111 пассажиров, никто не пострадал.