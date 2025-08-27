Во Владивостоке задержан поклонник «Азова» Фанату «Азова» из Владивостока грозит до 5 лет тюрьмы за оправдание терроризма

Задержан житель Владивостока, которого подозревают в публичном оправдании действий украинского формирования «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает антитеррористическая комиссия Приморского края. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы по статье о публичных призывах к терроризму и его оправдании.

Задержан «поклонник» террористической организации. За публичное оправдание деятельности украинского националистического объединения мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, — говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина выкрикивал лозунги в поддержку «Азова» в публичном месте. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в СК сообщили, что в Красноярске арестовали мужчину за комментарии с оправданием теракта, совершенного в 2002 году на Дубровке. По версии следствия, 22-летний молодой человек также оправдывал действия запрещенных террористических организаций. В ведомстве отметили, что подозреваемого заключили под стражу на время следствия. Уголовное дело на основании материалов от краевого УФСБ возбудили по статье об оправдании терроризма в интернете. Максимальное наказание по ней — семь лет колонии.