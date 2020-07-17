Власти Улан-Удэ похоронили фото с разрушенного мемориала погибшим героям

https://static.news.ru/photo/b6587052-c829-11ea-9a33-fa163e074e61_660.jpg Фото: buregion03/vk.com

В Бурятии более ста фотографий погибших бойцов похоронили в братской могиле. Местные власти некоторое время не знали, как поступить с гранитными изображениями, которые испортил вандал-рабочий.

Решение закопать снимки властям Улан-Удэ пришло спонтанно. Фотографии закопали в землю и залили сверху бетоном. Позже сверху водрузят двухметровый гранитный камень.

Скандальный инцидент произошёл несколько дней назад в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой», где стоял мемориал, посвящённый памяти погибших в разное время в разных горячих точках, в том числе в Афганистане, Чечне, Сирии.

Во время его реконструкции рабочий проткнул фотографии бойцов арматурой. Он воткнул штыри кому в глаз, кому в шею, кому в щёку. Как оказалось, он неправильно понял распоряжение начальства. Предполагалось, что стенки с изображениями героев будут забетонированы, а на них сверху будут установлены новые и более качественные фотографии.

Люди, увидев, испытали шок от такого цинизма и осквернения памяти павших солдат. Родственники погибших были возмущены до глубины души, сообщает «МК в Бурятии».

Мероприятие по захоронению состоялось 17 июля в 14 часов. Ветераны Бурятского отделения общественной организации «Боевое братство» перенесли портреты боевых товарищей в общую братскую «могилу» и засыпали землёй.

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