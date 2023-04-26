Власти Сосьвы рассказали, что будут делать со сгоревшими домами Сосьвинский глава Макаров пообещал построить новые дома на месте сгоревших

Фото: МЧС Свердловской области

На месте сгоревших домов в поселке Сосьва Свердловской области будут построены новые, рассказал в беседе с NEWS.ru глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров. По его словам, в ближайшее время все уничтоженные здания будут расчищены и убраны. Администрация поселка занимается привлечением людей и техники.

У нас деревянный город. Сгоревшие дома восстановить нельзя, но мы расчистим все, разберем, заказываем технику, людей. Планы приняли, по ним будем работать. Сгоревшие дома снесем и построим новые, надо еще с областью все определить, — сказал Макаров.

Ранее сообщалось, что из-за крупных пожаров, вспыхнувших в ряде населенных пунктов Свердловской области, лишились домов около 660 человек, в поселке Сосьва погиб один человек. Огонь уничтожил восемь вагонов с лесом, частично пострадала инфраструктура РЖД, повреждены ЛЭП и трансформаторы, без электричества остались 1,4 тысячи человек.

Причиной пожаров называют возгорание на местной пилораме, откуда огонь быстро распространился по округе из-за сухой и ветреной погоды, а также отдаленности водоемов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в регионе режим повышенной готовности. Министерству общественной безопасности региона поручено обеспечить готовность учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены к тушению лесных пожаров.