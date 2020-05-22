Власти Севастополя предложили поголовно тестировать туристов на COVID-19

https://static.news.ru/photo/ac01946a-9c52-11ea-9ad0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развозжаев решил заменить обязательную самоизоляцию массовым тестированием туристов.

Мы должны в преддверии летнего сезона найти способ и обеспечить въезд без обсерватора. Вот здесь только применение массового въездного тестирования. Сейчас мы этот вопрос прорабатываем, — цитирует Развозжаева РИА Новости.

По словам главы города, туристы будут ждать результатов в обсерваторах, но при получении отрицательного теста смогут свободного перемещаться по Севастополю.

Как писал NEWS.ru, режим самоизоляции в Севастополе отменили 18 мая для всех, кроме жителей старше 65 лет. Приезжающих из других регионов обязали проводить две недели в обсерваторе.